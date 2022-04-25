Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun 9. golü!

Altay karşısında takımının golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon 9. golüne imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun 9. golü!
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25 Nisan 2022 01:01
Galatasaray'ın Altay ile karşı karşıya geldiği maçta galibiyet golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu bu sezon 9. golünü kaydetti.

Kerem, daha önce Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor, Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş (2) maçlarında fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray'da ikinci yarıda sakatlanan Marcao oyuna devam edemedi. Marcao, yerini Alpaslan Öztürk'e bırakırken, hakem Volkan Bayarslan'ın sahayı yakın noktadan terk etme uyarısını dikkate almayınca sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Marcao gelecek hafta Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmayı 10 bin 52 taraftar takip etti.

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