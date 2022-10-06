Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na tam destek!

Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, son dönemde tepkilerin Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde yoğunlaşmasını doğru bulmuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na tam destek!
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06 Ekim 2022 14:03
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, son dönemde tepkilerin Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde yoğunlaşmasından oldukça rahatsız...

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon tek başına takımı sürükleyen ve 26 gollük katkı sağlayan yıldız oyuncuya bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyor.

Teknik heyet, oyuncuyu kazanmak için mental anlamda tam destek verirken yönetim de maaşına zam yapmak için kolları sıvadı. 

 
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