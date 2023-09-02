Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na özel ilgi

Molde maçında bir grup taraftar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozulmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera tecrübeli futbolcuya destek verdiler.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na özel ilgi
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02 Eylül 2023 13:22
Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti...

Molde maçında bir grup taraftar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozulmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera tecrübeli futbolcuya destek verdiler.

"SENİN KALİTENİ BİLİYORUZ"

"Senin kaliteni ve bu takıma ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. Futbolun içinde böyle şeyler var. Sen kafana takma ve oyununa konsantre olmaya devam et" diyerek Kerem'i yeniden motive etmeye çalıştılar.  




 


 

 

 

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