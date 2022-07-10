Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı

Geçen sezonun devre arasından bu yana adı birçok Avrupa kulübüyle transferde anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'daki geleceği büyük ölçüde netleşti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu kararı
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10 Temmuz 2022 11:09
Uzun süredir ismi birçok Avrupa kulübüyle anılan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği için karar verildi.

BÜYÜK İHTİMAL KALACAK

23 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni sezonda da büyük ihtimalle Sarı-Kırmızılı formayı giymeye devam edeceği bildirildi. Galatasaray'da Okan Buruk'un planı, Yunus ve Kerem'i kanatlarda kullanarak, yerlilerin ön planda olduğu bir hücum gücü oluşturmak. Böylece orta sahadaki yabancı oyuncu fazlalığı, savunmaya da yapılan yerli takviyeleriyle beraber tolare edilecek.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Buna karşın Avrupa kulüplerinden birkaç temsilcinin, Kerem'in menajeriyle temaslara devam ettiği ve yakın zamanda Galatasaray'a yeni bir teklif gelebileceği de ifade ediliyor.



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