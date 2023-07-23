'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olannun bu yıl da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Ancak Milli futbolcu, diğer yandan da birçok Avrupa kulübünü peşine taktı.Kerem için şu ana kadar yapılan tekliflerin, Galatasaray Yönetimi'ni memnun etmediği öğrenildi. 24 yaşındaki yıldız için şu anda astronomik bir teklif gelmediği sürece satışına sıcak bakılmıyor.24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem, geçtiğimiz sezon 38 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç oyuncu bu süre içinde 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi. Kerem daha sonra BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu.