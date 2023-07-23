Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için teklifler yetersiz

Son dakika Galatasaray Transfer haberleri: Galatasaray'ın geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi isimlerden Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarını peşine taksa da şu ana kadar gelen teklifler Sarı-Kırmızılılar'ın kabul edeceği düzeyde olmadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için teklifler yetersiz
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23 Temmuz 2023 12:09
Son güncelleme 23 Temmuz 2023 12:14
Galatasaray'da geçen sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun bu yıl da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Ancak Milli futbolcu, diğer yandan da birçok Avrupa kulübünü peşine taktı.

TEKLİFLER YETERSİZ

Kerem için şu ana kadar yapılan tekliflerin, Galatasaray Yönetimi'ni memnun etmediği öğrenildi. 24 yaşındaki yıldız için şu anda astronomik bir teklif gelmediği sürece satışına sıcak bakılmıyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.

GEÇEN YIL PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Kerem, geçtiğimiz sezon 38 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç oyuncu bu süre içinde 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında forma giydi. Kerem daha sonra BB Bodrumspor, Karacabey Belediyespor, 24 Erzincanspor'da oynadıktan sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu. 

 
 

 

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