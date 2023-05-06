Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için maaş kararı

Galatasaray Yönetimi, 20 milyon TL'ye yükselteceği kaptanının ücretini tavan olarak belirleyecek. Yeni sezonda yerli futbolcuların hiçbiri, Kerem'in ücretini geçemeyecek. Ayrıca 24 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya satışı için de Aslan'ın eli güçlenecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için maaş kararı
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06 Mayıs 2023 11:45
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
3. Lig'den geldiği G.Saray'da kalıcı olmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, 10 gol-7 asistle İcardi'den sonra en fazla skor katkısı yapan isim konumunda. Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem'in sezon bitmeden sözleşmesi yenilenecek. Victor Nelsson, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a iyileştirme yapan yönetimin, sıradaki hamlesi Kerem'e olacak. 8 milyon TL kazanan 24 yaşındaki kanat oyuncusuna yüzde 100'ün üzerinde zam yapılacak. Garanti parası 20 milyon TL seviyesine çekilecek Kerem Aktürkoğlu, yerli oyuncular arasında tavan fiyatı alacak. Yaz transfer döneminde Kerem'in yeni ücreti dikkate alınarak yerlilerle pazarlık yapılacak.

PROFESYONEL DESTEK!
Avrupa kulüpleri tarafından iki sezondur takip edilen yıldız futbolcu, uzun süredir spor psikoloğu ile çalışıyor. Saha dışında kendisine yaptığı yatırımın karşılığını saha içinde alan Kerem, son 5 maçta hocası Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında geliyor.

BİR GÖRÜŞ/LEVENT TÜZEMEN:

30 milyon Euro'dan aşağıya gitmemeli!

G.Saray'da kaptanlığa kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'na yönetimin yıllık kazanç olarak 20 milyon TL vermesini doğru karar olarak görüyorum. Çünkü Kerem bunu hak etti. Daha 24 yaşında olan Kerem, futbolunu geliştiriyor, basamakları hızlı tırmanıyor ve Avrupa'nın vitrininde bulunuyor. G.Saray'da Kerem, 1 yıl daha oynamalı. Şampiyonlar Ligi'nde performansını yükseltmeli, gelecek sezonun sonunda da zaten Avrupa kulüpleri çabuk hücum eden, skora katkı yapan, gol atan ve attıran Kerem'e mutlaka teklifler getirecektir. Ancak yönetim, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon TL ödemenin yanı sıra serbest kalma maddesi olarak da bir bonservis belirlemelidir. Örneğin; 'Zaniolo için 35 milyon Euro, Nelsson için de 25 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var. Benim görüşüm; Kerem Aktürkoğlu 30 milyon Euro'dan aşağıya Avrupa'ya gitmemelidir! 

 
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