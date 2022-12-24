Galatasaray'da sezona tutuk başlayan Kerem Aktürkoğlu, ardından bir açıldı pir açıldı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu farkını ortaya koydu.
Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında da Gomis'e harika bir asist yapan Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerini de garantiledi.
"İSTANBULSPOR MAÇI ZOR OLACAK"
Keçiörengücü maçının ardından ligdeki İstanbulspor maçıyla ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "İstanbulspor maçı zor olacak. Rahat gibi gözükebiliyor ama asla böyle bir düşünceye kapılmamamız lazım. İnşallah taraftarımızla güzel bir galibiyet alacağız." ifadelerini kullandı.
Keçiörengücü ile oynanan kupa maçında da Gomis'e harika bir asist yapan Kerem Aktürkoğlu ilk 11'deki yerini de garantiledi.
"İSTANBULSPOR MAÇI ZOR OLACAK"
Keçiörengücü maçının ardından ligdeki İstanbulspor maçıyla ilgili de konuşan Kerem Aktürkoğlu, "İstanbulspor maçı zor olacak. Rahat gibi gözükebiliyor ama asla böyle bir düşünceye kapılmamamız lazım. İnşallah taraftarımızla güzel bir galibiyet alacağız." ifadelerini kullandı.