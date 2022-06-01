Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu değerini katladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla değerini katladı.
Sezon bittikten sonra Galatasaray'a veda mesajı niteliğinde bir paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, 10 gol-5 asistle sarı-kırmızılıların bu sezon en skorer oyuncusu oldu.
Geldiğinde 200 bin Euro değeri bulunan 23 yaşındaki milli oyuncu, piyasasını her geçen gün katlayarak 15 milyon Euro'ya yükseltti.
Sezon bittikten sonra Galatasaray'a veda mesajı niteliğinde bir paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, 10 gol-5 asistle sarı-kırmızılıların bu sezon en skorer oyuncusu oldu.
Geldiğinde 200 bin Euro değeri bulunan 23 yaşındaki milli oyuncu, piyasasını her geçen gün katlayarak 15 milyon Euro'ya yükseltti.
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