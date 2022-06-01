Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu değerini katladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla değerini katladı.



Sezon bittikten sonra Galatasaray'a veda mesajı niteliğinde bir paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, 10 gol-5 asistle sarı-kırmızılıların bu sezon en skorer oyuncusu oldu.



Geldiğinde 200 bin Euro değeri bulunan 23 yaşındaki milli oyuncu, piyasasını her geçen gün katlayarak 15 milyon Euro'ya yükseltti.





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