Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu değerini katladı

Galatasaray'a transfer olduğunda 200 bin euro değeri olan Kerem Aktürkoğlu, piyasasını15 milyon euroya kadar yükseltti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu değerini katladı
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01 Haziran 2022 11:12
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla değerini katladı.

Sezon bittikten sonra Galatasaray'a veda mesajı niteliğinde bir paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, 10 gol-5 asistle sarı-kırmızılıların bu sezon en skorer oyuncusu oldu.

Geldiğinde 200 bin Euro değeri bulunan 23 yaşındaki milli oyuncu, piyasasını her geçen gün katlayarak 15 milyon Euro'ya yükseltti.

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