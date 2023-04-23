Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 9. golünü kaydetti

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 9. golünü kaydetti
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23 Nisan 2023 23:04
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gollerine devam ediyor.

Yıldız oyuncu, 3-3 sona eren VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.

Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

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