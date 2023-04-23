Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 9. golünü kaydetti

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, gollerine devam ediyor.
Yıldız oyuncu, 3-3 sona eren VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.
Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.
Yıldız oyuncu, 3-3 sona eren VavaCars Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 9. kez fileleri havalandırdı.
Milli futbolcu, daha önceki lig maçlarında 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.
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