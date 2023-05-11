Galatasaray'da Kazımcan Karataş kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon 5 farklı futbolcuyu oynattığı sol bekte ligde kalan 4 maçta Kazımcan Karataş görev yapacak.



Buruk sezona devre arasında takımdan ayrılan Patrick Van Aanholt ile başlarken daha sonra bu bölgede asıl mevkisi sağ bek olan Leo Doubois da dahil olmak üzere Emre Taşdemir ve Kazımcan'ı denedi.



Kritik Başakşehir maçında sol bekte Doubois'nın görev yapması beklenirken Kazımcan bulduğu şansı iyi değerlendirdi ve takımın en iyi oyuncularından biri olarak öne çıktı.



Diğer 2 bekle sezon sonu vedalaşılacak



Girdiği 3 hava topu mücadelesini de kazanan, takımında en çok top ve en çok ikili mücadele kazanan oyuncular arasında yer alan 20 yaşındaki futbolcunun bu performansı sonrası Okan Buruk sezonun kalanında Adekugbe ya da Dubois değil Kazımcan'a şans verecek.



Kalan 4 haftada görev alacak olan Kazımcan önümüzdeki sezon Galatasaray kadrosunda yer alacak tek sol bek olacak. Kulüp Kazımcan dışındaki 2 sol beki Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollarını ayıracak.



