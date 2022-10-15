Galatasaray'da Kazımcan ilk maçında

Galatasaray forması giyen Kazımcan Karataş, ilk kez Kayserispor deplasmanında ilk 11'de yer alacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kazımcan ilk maçında
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15 Ekim 2022 13:10
Sezon başında Altay'dan kadroya katılan Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Kayserispor deplasmanında 11'de sahaya çıkacak.

Daha önce 2. haftada Giresunspor maçından sonradan oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, 12 dakika sahada kalmıştı.

Kazımcan sergileyeceği performansa göre sol bekte kalıcı olabilir.

 

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