Galatasaray'da Kazımcan ilk maçında

Sezon başında Altay'dan kadroya katılan Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı formayla ilk kez Kayserispor deplasmanında 11'de sahaya çıkacak.
Daha önce 2. haftada Giresunspor maçından sonradan oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, 12 dakika sahada kalmıştı.
Kazımcan sergileyeceği performansa göre sol bekte kalıcı olabilir.
Daha önce 2. haftada Giresunspor maçından sonradan oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, 12 dakika sahada kalmıştı.
Kazımcan sergileyeceği performansa göre sol bekte kalıcı olabilir.
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