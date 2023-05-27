Galatasaray'da Kazımcan'a yeni sözleşme

Yaz dönemine sol bek operasyonuyla girecek olan Galatasaray'da, Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir'leyollar ayrılacak, eldekilerden sadece Kazımcan kadroda kalacak.
Önümüzdeki yıl 6 milyon 750 bin TL kazanacak olan 20 yaşındaki sol beke iyileştirme yapılması gündemde.
Sezon başında Altay'dan Galatasaray'a imza atan Kazımcan, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 10 maçta süre aldı.
Önümüzdeki yıl 6 milyon 750 bin TL kazanacak olan 20 yaşındaki sol beke iyileştirme yapılması gündemde.
Sezon başında Altay'dan Galatasaray'a imza atan Kazımcan, sarı-kırmızılı forma altında şu ana dek 10 maçta süre aldı.