Galatasaray'da Kazımcan'a izin yok!

Galatasaray, gerçekleşmeyen sol bek transferi nedeniyle Kazımcan Karataş'ın ayrılığına izin vermeyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kazımcan'a izin yok!
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04 Şubat 2024 11:55
Sol bek takviyesini UEFA listesine yetiştiremeyen Galatasaray'da son iki maçta Berkan Kutlu bu bölgede oynadı.

Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı daha önce bu mevkide kullanan Okan Buruk'un bir diğer alternatifi ise Kazımcan Karataş.

Genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık gönderilmesi gündemdeydi. Ancak sol bek takviyesi henüz gerçekleşmedi ve Kazımcan'ın ayrılığına bu yüzden izin verilmedi.

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