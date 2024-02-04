Galatasaray'da Kazımcan'a izin yok!

Sol bek takviyesini UEFA listesine yetiştiremeyen Galatasaray'da son iki maçta Berkan Kutlu bu bölgede oynadı.
Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı daha önce bu mevkide kullanan Okan Buruk'un bir diğer alternatifi ise Kazımcan Karataş.
Genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık gönderilmesi gündemdeydi. Ancak sol bek takviyesi henüz gerçekleşmedi ve Kazımcan'ın ayrılığına bu yüzden izin verilmedi.
Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı daha önce bu mevkide kullanan Okan Buruk'un bir diğer alternatifi ise Kazımcan Karataş.
Genç oyuncunun ara transfer döneminde kiralık gönderilmesi gündemdeydi. Ancak sol bek takviyesi henüz gerçekleşmedi ve Kazımcan'ın ayrılığına bu yüzden izin verilmedi.