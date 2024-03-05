Galatasaray'da kayıp aranıyor: Mauro Icardi

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra fedakarlık yaparak oynayan Aslan'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, son 9 maçta 1'i penaltıdan olmak üzere 2 gol attı. Formu düşen Tangocu, Devler Ligi'nde de beklenen katkıyı yapamadı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kayıp aranıyor: Mauro Icardi
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05 Mart 2024 12:55
Son güncelleme 05 Mart 2024 12:56
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, son haftalardaki düşük performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Tangocu, son 9 maçta 2 gol atarken, bu gollerin 1'ini penaltıdan kaydetti.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih, Manchester United ve son oynanan Kopenhag maçında etkisiz görüntü sergileyen yıldız futbolcu, Cimbom'a beklenen katkıyı bu süreçte veremedi.

Sarı- Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki golcüsü, 1-0 kaybettikleri son Kopenhag maçında 90 dakika süre aldı. Bu maçta 29 kez topla buluşan Icardi, 3 kez şut çekerken, bu şutlardan sadece 1'inde isabet sağlayabildi. Icardi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol, 1 asist üretti.

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