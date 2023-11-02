Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile Süper Lig'de zirve için amansız bir yarışa giren Galatasaray, cuma akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek ve maç fazlasıyla yeniden liderliği ele geçirmeye çalışacak.
Hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile kritik bir deplasman mücadelesi verecek olan Sarı-kırmızılılarda, bu dev karşılaşma bir kenara bırakıldı, tüm Florya tamamen Kasımpaşa sınavına odaklandı.
ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR
Son Çaykur Rizespor deplasmanında bir hayli zorlanan Galatasaray, formdaki rakibi Kasımpaşa'ya karşı da özel olarak hazırlanıyor. Kemal Özdeş'in takımı, son 5 haftada aldığı 4 galibiyetle dikkat çekiyor.
DETAYLI ANALİZ YAPILIYOR
Aslan'ın hocası Okan Buruk, hafta içinde Bayern deplasmanı olmasına rağmen, Kasımpaşa karşısında hiçbir yıldızını dinlendirmeyi düşünmüyor. Olabilecek en ideal 11'le takımını sahaya sürmeyi planlayan Buruk, rakibin artı ve eksi yönlerini ekibiyle beraber analiz ettikten sonra, öğrencilerine de tüm detaylarıyla aktardı.
Okan hocanın temel oyun planında bir değişiklik düşünmediği, ancak İstanbul ekibinin etkili silahlarına karşı bazı önlemler alacağı, rakip savunmada belirlediği aksaklıklar üzerine bir hücum organizasyonu planladığı öğrenildi.
Hafta içinde ise Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile kritik bir deplasman mücadelesi verecek olan Sarı-kırmızılılarda, bu dev karşılaşma bir kenara bırakıldı, tüm Florya tamamen Kasımpaşa sınavına odaklandı.
ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR
Son Çaykur Rizespor deplasmanında bir hayli zorlanan Galatasaray, formdaki rakibi Kasımpaşa'ya karşı da özel olarak hazırlanıyor. Kemal Özdeş'in takımı, son 5 haftada aldığı 4 galibiyetle dikkat çekiyor.
DETAYLI ANALİZ YAPILIYOR
Aslan'ın hocası Okan Buruk, hafta içinde Bayern deplasmanı olmasına rağmen, Kasımpaşa karşısında hiçbir yıldızını dinlendirmeyi düşünmüyor. Olabilecek en ideal 11'le takımını sahaya sürmeyi planlayan Buruk, rakibin artı ve eksi yönlerini ekibiyle beraber analiz ettikten sonra, öğrencilerine de tüm detaylarıyla aktardı.
Okan hocanın temel oyun planında bir değişiklik düşünmediği, ancak İstanbul ekibinin etkili silahlarına karşı bazı önlemler alacağı, rakip savunmada belirlediği aksaklıklar üzerine bir hücum organizasyonu planladığı öğrenildi.