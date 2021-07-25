Galatasaray'da karar verildi! Sözleşmesi askıya alınıyor...

Galatasaray yeni trnasferlerini bir bir açıklarken oyuncuları da hazırlamaya başladı.



Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere topam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.



Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var.



Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarılmayacak.



