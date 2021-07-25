Galatasaray'da karar verildi! Sözleşmesi askıya alınıyor...

Galatasaray'da orta sahaya Cicaldau, sol beke Van Aaanholt, sağ beke de Sacha Boey geliyor. Sarı - kırmızılılarda bir futbolcunun sözleşmesi askıya alınıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da karar verildi! Sözleşmesi askıya alınıyor...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2021 10:50
Galatasaray yeni trnasferlerini bir bir açıklarken oyuncuları da hazırlamaya başladı.

Yeni sezonda takımlar 8+6 olmak üzere topam 14 oyuncu kadroda bulundurabilecek.

Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde yabancı pasaportuna sahip 15 isim var.

Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanması bekleniyor. Takımla idmanlara başlasa da tedavisi en az 6 ay daha sürecek olan Omar Elabdellaoui'ye lisans çıkarılmayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.