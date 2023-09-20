Galatasaray'da karar: 'En çok Okan Buruk kazanacak'

Sarı-kırmızılı kulüpte teknik direktör Okan Buruk'un ücretine zam çalışmaları tamamlandı. Başkan Dursun Özbek'in "İmkanlar seviyesinde maddi ve manevi destek verilecek. Okan Hoca ile problem olabilecek bir durum söz konusu değil" sözlerinin perde arkası aralandı. Yönetim, zam için yerli oyunculara verilen en yüksek ücreti baz alacak.



HALİL İLE AYNI ALIYOR



Geçen sezon 1+1 yıllık imza atan Buruk'un sözleşmesine, o dönemki Dolar kuru dikkate alınarak 17 milyon TL garanti ücret yazılmıştı. 2023-24 sezonu için ödenecek rakam ise 20 milyon TL. Yeni transferlerden yedek forvet Halil Dervişoğlu şu an hocası Okan Buruk'la aynı parayı kazanıyor.



Takımda TL olarak en yüksek ücret 27 milyon TL ile Kerem Aktürkoğlu'na ait. Gurbetçi Kerem Demirbay'a da 1 milyon Euro ödeniyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'a yapmaya hazırlandığı yüzde 50'nin üzerindeki zamla başarılı hocanın geçen sezon olduğu gibi yerli isimlerde tavan ücreti almasını sağlayacak.



