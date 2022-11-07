Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesiyle Okan Buruk teknik direktörlük kariyerindeki ilk derbiden 3 puan çıkarmayı başardı. Genç çalıştırıcı Okan Buruk, bu önemli galibiyetle birlikte üzerindeki kara bulutları tamamen dağıttı. Başarılı çalıştırıcının şimdiki hedefinde ise eski takımı Başakşehir var. Genç çalıştırıcı, bu karşılaşmayı da kazanarak elini tamamen güçlendirmek istiyor.



YÖNETİM RAPORU BEKLİYOR



Okan Buruk, Başakşehir maçından da istediği sonucu alırsa zirveye sıkıca tutunmuş olacak. Dünya Kupası arasında rahat bir çalışma ortamı bulacak. Aynı zamanda Sarı-Kırmızılı Yönetimin de eli kuvvetlenmiş olacak. Yönetim, devre arasında yapılacak takviyeler konusunda Teknik Direktör Okan Buruk'un vereceği detaylı raporu bekliyor.



