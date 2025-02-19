Galatasaray'da kar önlemi!

Galatasaray Yönetimi, İstanbul'da başlayan kar yağışının ardından stadyum için harekete geçti. Stadyumda zemine branda çekilecek, ışıklar ve ısıtıcılar çalışır durumda bırakılacak. Önlemlere rağmen kar birikmesi durumunda küreme araçları devreye girecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kar önlemi!
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19 Şubat 2025 11:13
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilen Galatasaray'da gözler yarın oynanacak rövanş müsabakasına çevrildi.

Bu karşılaşma öncesi İstanbul'da başlayan ve şehri etkisi altına alması beklenen kar yağışı sarı-kırmızılılarda alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

ALKMAAR'DAN SONRA DERBİ

Galatasaray, Rams Park'ta 4 gün içinde önce Avrupa Ligi'nde Alkmaar'ı daha sonra ise Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray Yönetimi zeminin olumsuz etkilenmemesi adına çalışma başlattı. Zemine branda çekilecek, ışıklar ve ısıtıcılar çalışır durumda bırakılacak. Önlemlere rağmen kar birikmesi durumunda küreme araçları devreye girecek.

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