Galatasaray'daki prim sistemi, iki kaptan Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in sayesinde değişti, gençler bayram etti.
Sarı-kırmızılılardaki eski sistemde, ilk 11 oynayan % 100, oyuna sonradan giren % 50, kulübede olup oyuna giremeyen % 25 prim alacaktı. Ancak iki deneyimli kaptan bu sisteme itiraz ederek daha adil bir dağıtım sistemi önerdi.
"EŞİT BÖLELİM"
Muslera ve Gomis, "Biz yabancılar maaşımızı euro cinsinden alıyoruz. Gecikse de pek kaybımız olmuyor. Olası anlaşmazlıklarda FIFA ve UEFA gibi çözümlerimiz de var. Ayrıca gelirimiz yüksek. Yerli oyuncuların bazılarında, hele de genç oyuncularda bu rakamlar alınmıyor. Gençlerde, yerlilerde maaşları çok düşük oyuncular var. Bu sebeple verilecek tüm galibiyet primlerini eşit olarak oyuncu sayısına bölelim" denildi.
Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi, primlerin tüm oyunculara eşit olarak dağıtılmasına karar verdi.
"AVANTAJI KORUMALIYIZ"
Bu arada sarı-kırmızılı takımda, Muslera ve Gomis'in takıma yönelik yapılan konuşmada, "Bugün sevinmek de eğlenmek hakkımız ama sadece bir gün. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla kalan haftalara hazırlanmalıyız. Sahip olduğumuz avantajı korumalıyız" dedikleri öğrenildi.
Sarı-kırmızılılardaki eski sistemde, ilk 11 oynayan % 100, oyuna sonradan giren % 50, kulübede olup oyuna giremeyen % 25 prim alacaktı. Ancak iki deneyimli kaptan bu sisteme itiraz ederek daha adil bir dağıtım sistemi önerdi.
"EŞİT BÖLELİM"
Muslera ve Gomis, "Biz yabancılar maaşımızı euro cinsinden alıyoruz. Gecikse de pek kaybımız olmuyor. Olası anlaşmazlıklarda FIFA ve UEFA gibi çözümlerimiz de var. Ayrıca gelirimiz yüksek. Yerli oyuncuların bazılarında, hele de genç oyuncularda bu rakamlar alınmıyor. Gençlerde, yerlilerde maaşları çok düşük oyuncular var. Bu sebeple verilecek tüm galibiyet primlerini eşit olarak oyuncu sayısına bölelim" denildi.
Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi, primlerin tüm oyunculara eşit olarak dağıtılmasına karar verdi.
"AVANTAJI KORUMALIYIZ"
Bu arada sarı-kırmızılı takımda, Muslera ve Gomis'in takıma yönelik yapılan konuşmada, "Bugün sevinmek de eğlenmek hakkımız ama sadece bir gün. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla kalan haftalara hazırlanmalıyız. Sahip olduğumuz avantajı korumalıyız" dedikleri öğrenildi.