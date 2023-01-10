Galatasaray'daki prim sistemi, iki kaptan Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis'in sayesinde değişti, gençler bayram etti.Sarı-kırmızılılardaki eski sistemde, ilk 11 oynayan % 100, oyuna sonradan giren % 50, kulübede olup oyuna giremeyen % 25 prim alacaktı. Ancak iki deneyimli kaptan bu sisteme itiraz ederek daha adil bir dağıtım sistemi önerdi.Muslera ve Gomis,denildi.Bunun üzerine Galatasaray Yönetimi, primlerin tüm oyunculara eşit olarak dağıtılmasına karar verdi.Bu arada sarı-kırmızılı takımda, Muslera ve Gomis'in takıma yönelik yapılan konuşmada,dedikleri öğrenildi.