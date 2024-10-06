Galatasaray'da kaptanlar harekete geçti

Galatasaray'da son iki maçta gelen kötü sonuçlar takım kaptanlarını harekete geçirdi.
Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak, "Şimdi özeleştiri zamanı. Hocamız değil suçlu biziz ve gerekli dersleri almalıyız. Rakipleri ciddiye almalı ve mücadeleyi bırakmamız gerekiyor. Biz nasıl iyi bir takım olduğumuzu Fenerbahçe karşısında gösterdik. Üst üste iki yıl şampiyonluk işimizi ciddiye aldığımız için geldi. Toparlanmamız gerekiyor. Herkes kendine gelsin" dedikleri öğrenildi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Teknik Direktör Okan Buruk'un da takıma yönelik bir konuşma gerçekleştirerek, "Üzüntü verici sonuçlar aldık ama sizlere sonuna kadar güveniyorum. Alanyaspor maçı bizim için bir dönüm karşılaşması. Kazanırsak hem milli araya moralli gireceğiz hem de yeni bir seri için ilk adımı atacağız. Ligde her maç bizim için çok önemli. En ufak konsantrasyon kaybının nelere yol açtığını hep birlikte yaşadık. Bunun bir daha tekrar edeceğini düşünmüyorum. Artık ayağa kalkma vakti" ifadelerini kullandığı bildirildi.
Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Kaan Ayhan'ın takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak, "Şimdi özeleştiri zamanı. Hocamız değil suçlu biziz ve gerekli dersleri almalıyız. Rakipleri ciddiye almalı ve mücadeleyi bırakmamız gerekiyor. Biz nasıl iyi bir takım olduğumuzu Fenerbahçe karşısında gösterdik. Üst üste iki yıl şampiyonluk işimizi ciddiye aldığımız için geldi. Toparlanmamız gerekiyor. Herkes kendine gelsin" dedikleri öğrenildi.
OKAN BURUK NE DEDİ?
Teknik Direktör Okan Buruk'un da takıma yönelik bir konuşma gerçekleştirerek, "Üzüntü verici sonuçlar aldık ama sizlere sonuna kadar güveniyorum. Alanyaspor maçı bizim için bir dönüm karşılaşması. Kazanırsak hem milli araya moralli gireceğiz hem de yeni bir seri için ilk adımı atacağız. Ligde her maç bizim için çok önemli. En ufak konsantrasyon kaybının nelere yol açtığını hep birlikte yaşadık. Bunun bir daha tekrar edeceğini düşünmüyorum. Artık ayağa kalkma vakti" ifadelerini kullandığı bildirildi.