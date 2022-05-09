Galatasaray'da kaos ortamı yıldızları bezdirdi!

Sezona gençleştirme operasyonu ve büyük hedefler ile giren Galatasaray , kâbus gibi geçen sezonu geride bırakıyor.



Fakat yaşanan yoğun süreç, oyuncuları da bir hayli yıprattı. Yönetimdeki belirsizliğin yanında teknik direktör Domenec Torrent'in de futbolcular ile bağı tamamen koptu. Florya'da tamamen, 'Mutsuzluk' havası hakim. Hâl böyle olunca da ayrılıklar gündeme geldi. Başta yabancı oyuncular olmak üzere birçok yıldız, şimdiden kulüp arayışlarına başladı.



Mustafa Muhammed'den bonservis bekleniyor



Bu anlamda golcü Mustafa Muhammed, ilk gidecekler arasında gözüküyor. Mısırlı yıldızın menaceri, Fransa'da kulüp bakmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Mısır ekibi Zamalek'tan kiralanan, sezon başında ise 4 milyon Dolar karşılığında bonservisi alınan Muhammed, takımdan gitmek için adeta gün sayıyor. Galatasaray Yönetimi ise 24 yaşındaki futbolcunun satışından ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Şu anda ise en ciddi adayın Ligue 1 temsilcisi Lyon olduğu bildirildi.



Marcao'dan 10 milyon Euro



Marcao, zaman zaman performansı düşüşe geçse de Aslan'da savunmanın bel kemiği oldu. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde rakip oyunculara duvar ören ve ortaya koyduğu futbolla fark yaratan Brezilyalı da takımdan ayrılmak isteyenler arasında. 25 yaşındaki savunmacıdan da en az 10 milyon Euro'luk bir bonservis geliri bekleniyor.





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