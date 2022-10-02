Galatasaray'da kanatlar durdu

Galatasaray'ın açıkları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Adana Demirspor maçında vasat kaldı. Yunus maç boyu etkisiz bir şut atarken, Kerem ise o bindirmelerinden uzaktı...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kanatlar durdu
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02 Ekim 2022 12:40
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray, Adana Demirspor karşısında kanat ataklarında oldukça etkisiz kaldı. Sarı kırmızılı takımın kanat oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün oldukça vasat bir performans sergilediler. İki isim de ne hücuma katkı verebildi ne de savunmada arkadaşlarını rahatlattı. 90'ar dakika sahada futbolculardan Yunus Akgün karşılaşma boyunca sadece etkisiz bir şut çekerken, mücadeleyi yine auta giden bir şutla bitiren Kerem ise o alıştığımız bindirmelerinden çok uzak kaldı.

Kerem maç sonu "Çok pozisyona girdik, olmadı. Daha çok maç var çalışmaya devam" dedi.

BOEY YİNE İYİYDİ

Aslan'ın Fransız sağ beki Sacha Boey takımın ayakta kalan isimlerindendi. Gerek mücadelesi gerek ataklara katkısı ile geçer not aldı; savunmadaki görevini de eksiksiz yaptı. 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 8 maçada ilk 11 çıktı. 

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