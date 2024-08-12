Galatasaray'da kanat gelişmesi: Jhon Arias

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, hem gidecek hem de gelecek oyuncularla kanatlarda büyük bir değişime hazırlanıyor.
ARANAN KANAT JHON ARIAS
Aslan'da Wilfried Zaha ile yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar kanat transferi için hemen düğmeye bastı. Alınan bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk'un, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı istediği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu, Fluminense'nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek Arias, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra hücumda solda ve forvette de oynayabiliyor.
HAREKETE GEÇECEKLER
Hızı ve tekniğinin yanı sıra fiziksel anlamda da gayet iyi bir futbolcu olan 26 yaşındaki Arias, bu yıl takımı adına forma giydiği 32 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sallarken, 6 da asist yaptı. Milli formayı 21 kez giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Arias'ın piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Euro civarında. Cim Bom'un, transfer bütçesinde yer açar açmaz, Brezilya kulübüyle masaya oturması bekleniyor.
FELIPE MELO'DAN BİLGİ ALDILAR
Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias'ı en iyi tanıyanların başında, elbette bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo geliyor. Yeşil-Kırmızılılar'da Arias'la birlikte forma giyen Melo'nun, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm bilgileri, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.
ARANAN KANAT JHON ARIAS
Aslan'da Wilfried Zaha ile yolların ayrılması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar kanat transferi için hemen düğmeye bastı. Alınan bilgiye göre teknik direktör Okan Buruk'un, Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Jhon Arias'ı istediği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcu, Fluminense'nin önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek Arias, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra hücumda solda ve forvette de oynayabiliyor.
HAREKETE GEÇECEKLER
Hızı ve tekniğinin yanı sıra fiziksel anlamda da gayet iyi bir futbolcu olan 26 yaşındaki Arias, bu yıl takımı adına forma giydiği 32 karşılaşmada rakip fileleri 7 kez sallarken, 6 da asist yaptı. Milli formayı 21 kez giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Arias'ın piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Euro civarında. Cim Bom'un, transfer bütçesinde yer açar açmaz, Brezilya kulübüyle masaya oturması bekleniyor.
FELIPE MELO'DAN BİLGİ ALDILAR
Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias'ı en iyi tanıyanların başında, elbette bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo geliyor. Yeşil-Kırmızılılar'da Arias'la birlikte forma giyen Melo'nun, Kolombiyalı futbolcu ile ilgili tüm bilgileri, teknik direktör Okan Buruk ve kurmaylarıyla paylaştığı öğrenildi.