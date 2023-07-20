Galatasaray'da kampın yıldızları belli oldu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10 gün süren ve Avusturya'nın Graz kentinde yapılan kamp tamamlandı. İki isim performansıyla dikkat çekerken, teknik heyetten alkış aldı.
Bu oyuncular; fiziksel olarak büyük gelişim gösteren ve forvet yokluğunda verilen şansı iyi kullanan Barış Alper Yılmaz ile yine kiradan dönen Olimpiu Morutan... Barış Alper yeni sezon da 'joker' olarak yine teknik direktör Okan Buruk'un önemli silahlarından biri olacağını gösterdi. İki hazırlık maçını boş geçmeyen başarılı futbolcu, yerli denklemi için de önemli bir hamle oyuncusu olacağı mesajını verdi.
Geçen sezonu Pisa'da kiralık geçiren Morutan da yine büyük gelişim içinde olduğunu gösterdi. Üzerindeki ürkekliği atan Rumen futbolcu, birçok takımın da radarına girdi.
Bu oyuncular; fiziksel olarak büyük gelişim gösteren ve forvet yokluğunda verilen şansı iyi kullanan Barış Alper Yılmaz ile yine kiradan dönen Olimpiu Morutan... Barış Alper yeni sezon da 'joker' olarak yine teknik direktör Okan Buruk'un önemli silahlarından biri olacağını gösterdi. İki hazırlık maçını boş geçmeyen başarılı futbolcu, yerli denklemi için de önemli bir hamle oyuncusu olacağı mesajını verdi.
Geçen sezonu Pisa'da kiralık geçiren Morutan da yine büyük gelişim içinde olduğunu gösterdi. Üzerindeki ürkekliği atan Rumen futbolcu, birçok takımın da radarına girdi.