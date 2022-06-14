Galatasaray'da kamp programını Torrent belirleyecek

Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapan Domenec Torrent, hazırladığı programı yönetime sunacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kamp programını Torrent belirleyecek
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14 Haziran 2022 12:46
Galatasaray'da yeni sezon planlaması yapan Domenec Torrent, hazırladığı programı yönetime iletecek. Galatasaray Yönetimi'nin de yeni teknik heyeti beklemeden bu programı uygulayacağı öğrenildi.

Yeniden idari menacer olmaya hazırlanan Cenk Ergün'ün şimdiden bazı kamp yerleriyle temasa geçtiği ve yurt dışı konusunda Avusturya ile Slovenya'nın gündemde olduğu belirtiliyor. 






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