Galatasaray'da kalede Torrent'in tercihi İsmail Çipe

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından hemen sonra Galatasaray'ın başına geçen Domenec Torrent, ilk sınavını bugün Hatayspor deplasmanında verecek.



Sarı-kırmızılılar, böylesine önemli bir maça oldukça eksik bir kadro ile gitti. Cezalı olan Victor Nelsson dışında, uzun süreli bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera ile Diagne'nin yokluğunda, hafif sakatlıkları bulunan Ryan Babel, Christian Luyindama ve Arda Turan ile tedavi sürecinde bulunan genç futbolcu Işık Kaan Arslan, kamp kadrosunda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de sarı-kırmızılılarda forma giyemiyor.



Galatasaray bu sezon deplasmanlarda kötü bir performans ortaya koydu. Dış sahada oynadığı 10 karşılaşmanın ancak ikisini kazanan sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. İspanyol teknik adam, kalede yine İsmail Çipe'yi tercih edeceği, ancak yedek kulübesinde bu kez Fatih Öztürk'ün olacağı ifade edildi. Savunmadaki eksikler nedeniyle de Alpaslan, Marcao ile birlikte görev yapacak.





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