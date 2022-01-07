Galatasaray'da kaleci krizine çözüm aranıyor

Galatasaray'da kaleci krizi çözülmeye çalışılıyor. Okan Kocuk için Giresun'la görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da Sinan Bolat'ın kulübü Gent'le pazarlık masasında.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da kaleci krizine çözüm aranıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 08:39
Muslera'nın sakatlığı sonrasında yerli kaleci transferini gündemine alan Galatasaray artık karar aşamasına gelmiş durumda.

Fatih Terim'in sezon başında GZT Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri dönmesi konusundaki ısrarı sürüyor.

GİRESUNSPOR İSTEKLİ DEĞİL
Karadeniz ekibi, sözleşmesinde 'geri çağrılabilir' maddesi bulunmayan tecrübeli eldiveni gönderme konusunda çok istekli değil. Ancak Giresun'un Oğulcan veya Alpaslan'ın kiralanması ya da Aytaç Kara'nın bonservisiyle verilmesi durumunda tecrübeli kaleciye izin vereceği öğrenildi.

Eğer Okan Kocuk konusu tıkanırsa rota hemen Sinan Bolat'a dönecek. Galatasaray yaklaşık 1 hafta önce milli kaleci ile temasa geçerek anlaşma sağlamıştı.

SİNAN GELMEYE SICAK
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferi bitirmesi için de Gent kulübünü ikna etmesi gerekiyor. Sinan'ın Galatasaray formasını giymek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray yönetiminin bu hafta sonuna kadar kaleci bilmecesini bitirmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Okan ve Sinan'dan birisini kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.