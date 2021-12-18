Galatasaray'da kale İsmail Çipe'ye emanet

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir mücadelesinde kalede İsmail Çipe'yi oynatmayı planlıyor.

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Galatasaray'da kale İsmail Çipe'ye emanet
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18 Aralık 2021 09:36
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, kalede İsmail Çipe'ye vorma vermeyi planlıyor.

Sivasspor maçında sakatlanan ve en az 2,5 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera'nın yokluğunda teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında kalede İsmail Çipe'yi tercih etmesi bekleniyor.

Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek mücadele cumartesi günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.


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