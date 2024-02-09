Galatasaray'da kadro tamam!

Teknik heyet, sağ ve sol bek takviyesi ile nefes alırken Kaan&Barış ikilisi Köhn ve Aurier'i yedekleyecek. 3 kulvarda iddiası olan Okan Buruk'un ilk hedefi; ligde zafere ulaşmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kadro tamam!
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09 Şubat 2024 11:09
Ara transferde Sacha Boey ve Cedric Bakambu'yu satan, Angelino ile yollarını ayıran Galatasaray; bir haftada 3 oyuncunun boşluğunu doldurdu.

Serge Aurier ve Carlos Vinicius'un ardından Derrick Köhn'ü kadrosuna katan sarıkırmızılılar, alternatifli kadroya sahip oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, sağ bek ve sol bek transferleriyle nefes aldı.

Kaan Ayhan ve Barış Alper'i bu bölgelerde joker olarak kullanan Buruk, artık planlamasını Aurier ve Köhn'e göre yapacak. Süper Lig'de geçerli +3 yerli kuralında Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nu ilk 11'de Kerem Demirbay tamamlayacak.

Başarılı teknik adam Buruk, son dönemin formda ismi Barış Alper'den de vazgeçmeyi düşünmüyor. Üç kulvarda iddiasını koruyan

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