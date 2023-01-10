Galatasaray, Kadıköy'de görkemli bir galibiyete imza atarken, ilk 11'deki 6 isim geçen yıl da kadrodaydı.Sarı-kırmızılılarda Muslera, Boey, Nelsson, Berkan, Kerem ve Barış Alper, Cim-Bom'un geçen sezonki kadrosundaydı. O dönemi 13. bitiren geçen seneki kadrodan 6 ismin 11'de başladığı kadroyla, Fenerbahçe'ye 3 atan Aslan'da, Teknik Direktör Okan Buruk dokunuşu kendisini gösterdi.Aslan'ın dikkat çeken bir diğer noktası ise deplasman performansı... Bu istatistik de sarı-kırmızılıları umutlandırdı. Geride kalan 17 haftada 10 kez deplasmana çıkan Cim-Bom, bu maçların 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalırken, tek yenilgi aldı. Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılar, dış sahada 2.3 puan ortalaması tutturdu. Buna karşın ikinci sıradaki Fenerbahçe ise 17 maçın 10'unu evinde oynadı ve iki kulüp arasında bu fikstüre rağmen Galatasaray lehine 4 puan fark oluştu.