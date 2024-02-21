Galatasaray'da kadro değişiyor!

Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda perşembe Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin planı belli oldu.
Galatasaray'da Sparta Prag maçı için kadro değişecek. Teknik Direktör Okan Buruk, ilk maçta yaşanan sıkıntıları da dikkate alarak bazı hamleler yapacak.
SOL BEKE BARIŞ ALPER
Başarılı teknik adam, ismi Avrupa listesinde olmayan Köhn'ün yerine Barış Alper'i sol bekte oynayacağı öğrenildi. Bu kararda rakibin sağ beki Preciado'nun ilk maçtaki performansının etkili olduğu belirtildi.
NELSSON YERİNE ABDÜLKERİM
Sarı-kırmızılılarda, iyileşen ve Sparta Prag maçı öncesi son antrenmana çıkması beklenen Kaan Ayhan'ın ise sağ bekte değerlendirileceği bildirildi.
Galatasaray'da savunmanın merkezinde cezalı Victor Nelsson'un yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek. Ankara'da dinlendirilen Lucas Torreira ise Prag'ta yine formasını sırtına geçirecek. Okan Buruk'un sağ önde ise Tete'de karar kıldığı bildirildi.
Galatasaray'da Sparta Prag maçı için kadro değişecek. Teknik Direktör Okan Buruk, ilk maçta yaşanan sıkıntıları da dikkate alarak bazı hamleler yapacak.
SOL BEKE BARIŞ ALPER
Başarılı teknik adam, ismi Avrupa listesinde olmayan Köhn'ün yerine Barış Alper'i sol bekte oynayacağı öğrenildi. Bu kararda rakibin sağ beki Preciado'nun ilk maçtaki performansının etkili olduğu belirtildi.
NELSSON YERİNE ABDÜLKERİM
Sarı-kırmızılılarda, iyileşen ve Sparta Prag maçı öncesi son antrenmana çıkması beklenen Kaan Ayhan'ın ise sağ bekte değerlendirileceği bildirildi.
Galatasaray'da savunmanın merkezinde cezalı Victor Nelsson'un yerine Abdülkerim Bardakcı forma giyecek. Ankara'da dinlendirilen Lucas Torreira ise Prag'ta yine formasını sırtına geçirecek. Okan Buruk'un sağ önde ise Tete'de karar kıldığı bildirildi.
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