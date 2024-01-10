Galatasaray'da kadro değişiyor

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kadro değişiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kadro değişiyor
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10 Ocak 2024 09:58
Sivasspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da kadro bir kez daha değişecek.

Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Lucas Torreira takıma dönecek. Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak. Barış Alper yerine genç Kazımcan görev yapacak.

Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek. Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile oynaması bekleniyor.

Forvette Halil Dervişoğlu- Zaha değişimi de alternatifler arasında yer alıyor.

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