Galatasaray'da kadro değişiyor

Sivasspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da kadro bir kez daha değişecek.
Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Lucas Torreira takıma dönecek. Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak. Barış Alper yerine genç Kazımcan görev yapacak.
Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek. Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile oynaması bekleniyor.
Forvette Halil Dervişoğlu- Zaha değişimi de alternatifler arasında yer alıyor.
Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Lucas Torreira takıma dönecek. Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak. Barış Alper yerine genç Kazımcan görev yapacak.
Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek. Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile oynaması bekleniyor.
Forvette Halil Dervişoğlu- Zaha değişimi de alternatifler arasında yer alıyor.