Galatasaray'da kadın voleybola takviye!

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da kadın voleybola takviye!
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15 Ağustos 2022 15:49
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, genç pasör Nazlı Eda Kafkas'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 21 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

VakıfBank altyapısında yetişen Nazlı Eda Kafkas, 2020-2021 sezonunda Vakıfbank A Takım kadrosuna yükseldi. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Yeşilyurt forması ile mücadele etmişti.

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