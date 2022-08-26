Galatasaray'da kadın ve erkek voleybol takımları sezonu açtı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın sezon açılış toplantısı gerçekleştirildi.



Ataşehir Taç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım öncesinde sarı-kırmızılıların yıldız kız voleybol takımı ile Beyoğluspor özel maçta karşılaştı. Ardından veteranlar gösteri müsabakası düzenlendi.



Karşılaşmalar sonrası Galatasaray HDI Sigorta Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın teknik heyetleri ve oyuncuları sırasıyla salona davet edildi.



Etkinlikte açıklamada bulunan Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Saruhan Cibara, takımlarının Türkiye ve Avrupa'da kendilerini mahcup etmeyeceğini söyledi.



Dünyanın en zor liglerinden birinde mücadele ettiklerini vurgulayan Cibara, "Yarışmacı özelliğimizin yanında yetiştirici özelliğimize de önem veriyoruz. Takımımızın oluşmasında gösterilen anlayışa teşekkür ediyorum. Oyuncularımızın menajerleri çok anlayışlı davrandı. İnşallah bu takım Türkiye ve Avrupa'da bizleri mahcup etmeyecek. Şampiyonluk için her şeyin mübah olmadığı, şiddetten uzak, hakemlere ve federasyonlara saygılı tavrımız olacağından kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.



Erkek takım oyuncularından Onurcan Çakır ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"Erkek, kadın ve küçük takımlarımız beraber güzel bir açılış oldu. Sezonumuz bu günden itibaren tam anlamıyla başladı. Bu sene başarılı, genç, dinamik bir kadromuz var. Bir başarı parolasıyla yola çıktık. Hem Avrupa'da hem Türkiye liginde iddialıyız. Umarım sakatlıksız, kazasız bir sezon geçiririz. Sezonu iyi geçirip milli takımda bulunmak istiyorum. Galatasaray, olduğu her yerde şampiyonluğa oynar, başka hedef yoktur."



Kadın takımının yeni transferi Karmen Aksoy da "Galatasaray ailesine geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir seyircinin önünde maçlara çıkıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Bütün sezon sakatlıksız sağlıklı bir sezon geçirmeyi temenni ediyorum. Çok zorlu bir ligde oynuyoruz. Türkiye ligi dünyanın en iyi oyuncularını barındırıyor. Yapabileceğimin en iyisini ortaya koymak istiyorum. A Milli Takım'da en kısa sürede süre bulmayı hedefliyorum. Galatasaray olarak da bir önceki yılın sıralamasını daha yukarı çekmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- Kokteyl düzenlendi



Galatasaray Kulübü, voleybol sezonunun açılışı için kokteyl düzenledi.



Etkinlikte, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve sporcular katıldı.



Kadın takımı kaptanı Gizem Güreşen ile erkek takımı kaptanı Selçuk Keskin, başkan Özbek'e üzerinde sporcuların imzasının bulunduğu flama takdim etti.



Burada açıklamada bulunan Dursun Özbek, şunları kaydetti:



"Bu tesis Galatasaray'a yakışır bir tesis haline gelmiş ve voleybolun evi olmuş. 2022-2023 sezonunda Galatasaray Kulübünün voleybol cephesinde çok başarılı olacağının sözünü sporcu ve teknik adamlardan aldım. Cumhuriyeti'mizin 100. yılı olması dolayısıyla bu sezonda alınan kupalar çok değerli. Transferlerle güçlenen takımlarımız sezon sonunda kupaları getireceklerine söz verdiler."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ