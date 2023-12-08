Galatasaray'da kader maçı Kopenhag: 12.4 milyon euro

Galatasaray, milli ara sonrası başlayan zorlu maratonun ilk 3 sınavını kayıpsız geçti.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0, Pendikspor'u da 2-0 yenerken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Cimbom, aralık ayında 6 maça daha çıkacak.
Bu karşılaşmalar sezonun gidişatını belirlerken yılın son mücadelesinde kupa da kazanabilir. Bu sürecin sonunda 2024'e lig lideri olarak girme ihtimali de bulunuyor.
12.4 MİLYON EURO'LUK MAÇ
Sarı kırmızılılar için aralık ayının bir başka önemi daha var. Önümüzdeki hafta salı günü oynanacak Kopenhag maçı, kader sınavı niteliğinde: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Avrupa Ligi'nde devam veya Avrupa kupalarına veda. Bu kritik sınav, 12.4 milyon euro'luk değere sahip.
Bu sezon 31.2 milyon euro olan UEFA geliri, galibiyet ve tur gelirse 43.6 milyon euro'ya ulaşacak. Süper Kupa'nın kazanılması da 2 milyon euro'nun üzerinde gelir getirecek.
Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor'u 4-0, Pendikspor'u da 2-0 yenerken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Cimbom, aralık ayında 6 maça daha çıkacak.
Bu karşılaşmalar sezonun gidişatını belirlerken yılın son mücadelesinde kupa da kazanabilir. Bu sürecin sonunda 2024'e lig lideri olarak girme ihtimali de bulunuyor.
12.4 MİLYON EURO'LUK MAÇ
Sarı kırmızılılar için aralık ayının bir başka önemi daha var. Önümüzdeki hafta salı günü oynanacak Kopenhag maçı, kader sınavı niteliğinde: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, Avrupa Ligi'nde devam veya Avrupa kupalarına veda. Bu kritik sınav, 12.4 milyon euro'luk değere sahip.
Bu sezon 31.2 milyon euro olan UEFA geliri, galibiyet ve tur gelirse 43.6 milyon euro'ya ulaşacak. Süper Kupa'nın kazanılması da 2 milyon euro'nun üzerinde gelir getirecek.