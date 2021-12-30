Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşıyor.



Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde yer alan ve zirve yarışına daha ilk yarıda havlu atan Aslan, Türkiye Kupası'ndan da elenmekten kurtulamadı.



Turnuvaya 5. Tur'dan giriş yapan sarı-kırmızılı takım, TFF 1. Lig'de 18. sırada yer alan Denizlispor'a penaltılarla kaybetti.



Cimbom'un bu sezonu da kupasız kapatma ihtimali doğdu. Son kupasını 2018-2019 sezonunda kaldıran Galatasaray, Avrupa Ligi'nden de elenirse kupa hasreti 3 yıla çıkacak.



AVRUPA DIŞINDA KALABİLİR



Galatasaray 10 sezon sonra Avrupa kupalarının dışında kalma riskiyle karşı karşıya kaldı.



Sarı-kırmızılıların Avrupa'ya gidebilmesi için ligde ilk 4 içinde yer alması ya da Avrupa Ligi kupasını kazanması gerekiyor.



Cimbom, son olarak 2010- 11 sezonunda Frank Rijkaard'la bu kadar kötü bir sezon geçirmiş ve 2011-12 sezonunda Avrupa arenasının dışında kalmıştı. 2015-16 sezonunda da 1 yıl men cezası aldığı için Avrupa'da yer almadı.



