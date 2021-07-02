Galatasaray'da Kaan Ayhan operasyonu!

Galatasaray'da Kaan Ayhan ısrarı sürüyor. Sarı-kırmızılılarda yönetici Işıtan Gün'ün, milli yıldızın kulübü Sassuolo ile masaya oturacağı öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan operasyonu!
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02 Temmuz 2021 10:48
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in transferini en çok istediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan için düğmeye bastı.

Sarı-Kırmızılılar'ın futboldan sorumlu yöneticisi Işıtan Gün'ün kulüpten yetki alan bir menajer ile İtalya'ya gittiği öğrenildi. Gün, Sasusolo kulübü ile masaya oturacak.

KAAN İLE ANLAŞMA TAMAM

G.Saray milli futbolcu ile her konuda anlaşmış, Sassuolo ile pazarlıklara başlamıştı. Ancak son yapılan görüşmelerde İtalyanlar'ın transferde zorluk çıkarması üzerine harekete geçildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Kaan için ısrarcı olması, Sarı-Kırmızılılar'ın bu hamlesinde önemli bir rol oynadı. Alınan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcu için 2.5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

TERİM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

Terim hem stoper hem sağ bek hem de ön libero bölgesinde oynayabilen Kaan'ı mutlaka takımda görmek istiyor. Yıldız futbolcu da milli takımda hocalığını yapan Terim faktörü nedeniyle Galatasaray'a çok daha sıcak bakıyor.


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