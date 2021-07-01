Galatasaray'da Kaan Ayhan olmazsa rota Mert Çetin!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in transferde diğer bir önceliği olan Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Sassuolo'yu ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.



İtalyan ekibinin stopere transfer yapmadan Kaan'ın ayrılığına izin vermediği öğrenildi.



G.Saray Kaan Ayhan için beklediği yanıtı alamazsa alternatif planını devreye sokacak ve B planı Roma'dan Mert Çetin olacak.



Geçen sezon Roma'nın Verona'ya kiraladığı 24 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündeme gelecek.



