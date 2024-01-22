Galatasaray'da Kaan Ayhan bu kez sol bekte!

Galatasaray'da orta sahada, stoper ve sağ bekte forma giyen Kaan Ayhan, Trabzonspor deplasmanında sol bek şans buldu. Milli oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasında iyi oyununun bir golle süsledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan bu kez sol bekte!
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22 Ocak 2024 10:45
Galatasaray'a geldiğinden bu yana Kaan Ayhan'ın oynamadığı mevki kalmadı.

Tecrübeli futbolcu, sağ bek, stoper, ön libero ve orta sahadan sonra Trabzonspor karşısında sol bekte görev yaptı. Deneyimli oyuncu hem rakibin aptığı atakları durdurdu hem de hücuma katkı verdi. Aslan'ın hücumuna çok önemli genişlik kattı.

OKAN BURUK KUTLADI

Kaan Ayhan, savunma ve hücumdaki performansını harika bir golle taçlandırdı. Galatasaray'ın hızlı atağında topla buluştu. Sağına çekti. Kaleci Uğurcan'ın uzanamayacağı noktaya net bir vuruş yaptı. Cimbom'un 3. golünü kaydeden başarılı futbolcuyu takım arkadaşları kutladı. Teknik direktör Okan Buruk, maç bitiminde 29 yaşındaki öğrencisini kutladı.

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