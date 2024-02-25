Galatasaray'da Kaan Ayhan'a terapi

Galatasaray'da teknik heyet, Sparta Prag maçında kırmızı kart görmesinin ardından eleştirilen Kaan Ayhan'a destek verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan'a terapi
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25 Şubat 2024 09:58
Galatasaray'da Sparta Prag maçında sakatlığına rağmen sahaya çıkan Kaan Ayhan gördüğü kırmızı kart sonrasında eleştirilerin de hedefi oldu.

Sosyal medyada 29 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına eleştiri dolu mesajlar gelirken teknik heyet ise milli futbolcuya destek oldu.

Kaan ile konuşan teknik heyet, Antalyaspor mücadelesinde de sağ bekte formayı vererek moral aşılayacak.

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