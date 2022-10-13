Galatasaray'da Juan Mata planı

Galatasaray'ın İspanyol yıldız Juan Mata ile olan sözleşmesini uzatmak istediği belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Juan Mata planı
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13 Ekim 2022 13:31
Juan Mata
Juan Mata
Galatasaray
Galatasaray'ın İspanyol yıldız Juan Mata ile olan sözleşmesi uzatmak istediği iddia edildi.

İspanya basınındaki haberde "Mata ile 1+1 yıllık sözleşme yapan ve sözleşmede yer alan 20 resmi maçta en az 45 dakika oynamışsa bu seçenek otomatik olarak uzar maddesini beklemek istemiyor" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu karakter ve mücadeleyle taraftarın gönlünde taht kurdu. Galatasaray'ın teknik heyeti, İspanyol oyuncunun devam etmesi için bunun olmasına gerek olmadığını yönetim kuruluna bildirdi. Mata'nın önümüzdeki maçlarda daha fazla süre alması bekleniyor. 

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