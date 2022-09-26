Galatasaray'da Juan Mata 7 yıllık rekoru kırdı!

Galatasaray yaz transfer döneminde yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Birbirinden değerli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekipte İcardi, Torreina, Mertens, Oliveira, Midtsjö, Yusuf Demir gibi isimlerin ardından da ne yapacağı merakla beklenen, hatta yaşı nedeniyle sert eleştirilerin de hedefi olan Juan Mata da gösterişli bir girişe imza attı.İspanyol futbolcu, Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-1 yendiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunan Mata, tam anlamıyla bir futbol resitali sundu.Dikine oyunu, adrese teslim klas paslarıyla İstanbulspor maçını şölene çevirdi.Bu sezon Galatasaray'ın 3. bölgede en çok başarılı pas atan ismi olan Mata, ayrıca 8 kilit pas vererek Kasım 2015'ten bu yana Galatasaray'da bir maçta en çok kilit pasveren oyuncu oldu. "Bir yıldır topa vurmamış! Emekli oldu.Galatasaray alarak büyük hata yaptı" denilen 34 yaşındaki oyuncunun futbolu, taraftarları coştururken sosyal medyada tam anlamıyla Juan Mata fırtınası esti. Twitter'da anında en çok konuşulanlar arasına giren ve gündemin üst sıralarında yer alan başarılı futbolcuyla ilgili 113 binin üzerinde mesaj ve yorum paylaşıldı.Bu durum teknik direktör Okan Buruk'u da oldukça memnun ederken "İstanbulspor karşısında izlediğimiz herkes, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayabilir" dedi ve rotasyon sinyalini de vermiş oldu. Şimdi Galatasaray taraftarları orta sahada kimin oynayacağını tartışırken Buruk'un Mertens'i kesip Mata'yı sahaya sürme ihtimalinin olduğu bildirildi.