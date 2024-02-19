Galatasaray'da joker Barış Alper'e yine tam not!

Okan Buruk'un jokerlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz zorlu geçmesi öngörülen Ankaragücü deplasmanında savunmanın sağında görevlendirildi.



Yine üzerine düşeni fazlasıyla yapan Barış Alper, Davinson Sanchez'in attığı golde topu çizgiye kadar çok başarılı şekilde indirip asisti yaptı.



Performansıyla tam not alan genç yıldız bir kritik maçta daha hocasını rahatlattı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU