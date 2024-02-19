Galatasaray'da joker Barış Alper'e yine tam not!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, zorlu Ankaragücü deplasmanında etkili bir performans sergiledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da joker Barış Alper'e yine tam not!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2024 11:08
Okan Buruk'un jokerlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz zorlu geçmesi öngörülen Ankaragücü deplasmanında savunmanın sağında görevlendirildi.

Yine üzerine düşeni fazlasıyla yapan Barış Alper, Davinson Sanchez'in attığı golde topu çizgiye kadar çok başarılı şekilde indirip asisti yaptı.

Performansıyla tam not alan genç yıldız bir kritik maçta daha hocasını rahatlattı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery