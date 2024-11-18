Galatasaray'da Jelert'e yeni görev!

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un da yeniden sakatlanmasıyla birlikte Elias Jelert'in sol bekte kullanılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jelert'e yeni görev!
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18 Kasım 2024 10:58
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un yeniden sakatlanması sonrasında sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Elias Jelert'in sol bekte deneneceği öğrenildi.

Alınan karar doğrultusunda genç savunmacının, son idmanlarda sol bekte yer aldığı bildirildi.

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