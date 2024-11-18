Galatasaray'da Jelert'e yeni görev!

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un yeniden sakatlanması sonrasında sol bekte kimin oynayacağı merak konusu oldu.
Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Elias Jelert'in sol bekte deneneceği öğrenildi.
Alınan karar doğrultusunda genç savunmacının, son idmanlarda sol bekte yer aldığı bildirildi.
Sezon başında büyük umutlarla takıma katılan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Elias Jelert'in sol bekte deneneceği öğrenildi.
Alınan karar doğrultusunda genç savunmacının, son idmanlarda sol bekte yer aldığı bildirildi.