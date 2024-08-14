Galatasaray'da Jelert, 11'e yakın!

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı ve kendisinden çok şeyler beklediği Elias Jelert, sakatlığını atlatmasının ardından takımla çalışmalara başlamıştı.
Antrenmanlardaki istekli ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki sağ bekin, Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali olduğu öğrenildi.
Davinson Sanchez'in de sakatlığı sonrasında kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Buruk'un, Jelert'i de bir an önce takıma monte ederek uyum sürecini hemen aşmasını istediği bilgisine ulaşıldı.
Antrenmanlardaki istekli ve hırslı görüntüsüyle teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki sağ bekin, Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkma ihtimali olduğu öğrenildi.
Davinson Sanchez'in de sakatlığı sonrasında kadroda değişikliğe gitmesi beklenen Buruk'un, Jelert'i de bir an önce takıma monte ederek uyum sürecini hemen aşmasını istediği bilgisine ulaşıldı.