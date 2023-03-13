Galatasaray'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

Galatasaray Nef, Jehyve Floyd'un sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı
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13 Mart 2023 18:13
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'un sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.

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