Galatasaray'da Jehyve Floyd ile yollar ayrıldı

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jehyve Floyd'un sözleşmesi feshedildi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız." ifadesi kullanıldı.





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