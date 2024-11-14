Galatasaray'da Jakobs için hedef Eyüpspor maçı

Galatasaray, sakatlanan Ismail Jakobs'u 1 Aralık'taki Eyüpspor maçına yetiştirmeyi planlıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Jakobs için hedef Eyüpspor maçı
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14 Kasım 2024 10:25
Milli ara öncesinde Ismail Jakobs'a kavuşan Galatasaray'ın sevinci kısa sürdü. Samsunspor müsabakasına 11'de başlayan Senegalli sol bek oyuna devam edememişti.

Arka adalesinde bir sertleşme hisseden Jakobs milli takımdan affını istedi. Çekilen MR sonucunda 25 yaşındaki sol bekin sağ ayak soleus kasında 3. derecede lezyon tespit edildi. Galatasaray'da ikinci kez sakatlanan Jakobs'un tedavi süresi en az iki ila üç hafta arasında sürecek.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Senegalli sol bek bu süreçte oynanacak Bodrum FK ve AZ maçlarında forma giyemeyecek. Oyuncunun sakatlığa meyilli fizik yapısı nedeniyle risk en aza inmeden oynatmama düşüncesi hakim.

GALATASARAY'IN HEDEFİ

Jakobs'un 1 Aralık'taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi planlanıyor.

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