Orta saha arayan Galatasaray'a menajerler Jailson'u önerdi.



Fenerbahçe'den gittiği Dalian'da aradığını bulamayan ve Çin'den ayrılma kararı alan Jailson, Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Menajerler, Brezilyalı ön libero için kapıyı çalsa da sarı-kırmızılı kulübün bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.



Jailson'un, 2018-2019 yılında oynanan olaylı Galatasaray derbisinde Belhanda'ya attığı tokat nedeniyle önerinin geri çevrildiği ifade edildi.



Orta saha için ilk sıraya Gedson Fernandes'i yazan Galatasaray, Ocak ayında Benfica ile masaya oturacak.



