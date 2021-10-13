Galatasaray'da istişare kurulu toplanıyor

Galatasaray'da Yüksek İstişare Kurulu bugün toplanacak. İşte gelişmeler burada...

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Galatasaray'da istişare kurulu toplanıyor
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13 Ekim 2021 07:53
Galatasaray'da Yüksek İstişare Kurulu bugün toplanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki toplantıya eski başkanlar, ikinci başkanlar, eski ve yeni divan başkanları katılacak.

Toplantının ev sahipliğini Başkan Burak Elmas yapacak. Sarı-kırmızılılarda divan toplantısı ise 13.30'ya başlayacak.

KİMLER KATILACAK?

Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına, Faruk Süren, Alp Yalman, Mehmet Cansun, Abdurrahim Albayrak ve Eşref Hamamcıoğlu'nun katılması bekleniyor. Eski başkanlardan Adnan Polat ile Hamdi Yasaman ve Yiğit Şardan'ın da toplantıda yer alma ihtimali bulunuyor.


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